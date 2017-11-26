Замглавы МИД РФ обсудит в Южной Корее ядерную угрозу КНДР

Сеул, 26 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов прибыл в Южную Корею.

В Сеуле Моргулов проведет ряд встреч с южнокорейскими коллегами.

«В понедельник запланированы консультации с представителями МИД Южной Кореи», — сообщил РИА Новости источник в российском дипломатическом ведомстве.

В Сеуле также пройдет сессия дискуссионного клуба «Валдай», участие в которой примет заместитель министра иностранных дел России. Кроме того, планируется обсуждение ядерной угрозы Северной Кореи.

