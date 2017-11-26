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Замглавы МИД РФ обсудит в Южной Корее ядерную угрозу КНДР
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    Замглавы МИД РФ обсудит в Южной Корее ядерную угрозу КНДР

    6:31  26 Ноября 2017
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    Замглавы МИД РФ обсудит в Южной Корее ядерную угрозу КНДР

    Сеул, 26 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов прибыл в Южную Корею.

    В Сеуле Моргулов проведет ряд встреч с южнокорейскими коллегами.

    «В понедельник запланированы консультации с представителями МИД Южной Кореи», — сообщил РИА Новости источник в российском дипломатическом ведомстве.

    В Сеуле также пройдет сессия дискуссионного клуба «Валдай», участие в которой примет заместитель министра иностранных дел России. Кроме того, планируется обсуждение ядерной угрозы Северной Кореи.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #северная корея #южная корея #игорь моргулов
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