Эксперты назвали пятерку самых серьезных конкурентов седана LADA Vesta

Москва, 26 ноября. Автомобильные эксперты составили список из пяти наиболее серьезных конкурентов популярного российского седана LADA Vesta.

Возглавляет перечень корейский седан Hyundai Solaris. Базовая версия этого автомобиля доступна за 599 000 рублей.

Следом за ним идет KIA Rio, цена которого начинается от 699 900 рублей. Третье место занимает Datsun on-DO с автоматической трансмиссией. А вот его же модификация с механической коробкой передач стоит от 512 000 рублей.

Еще одним серьезным соперником является Renault Logan, купить который можно по цене от 472 000 рублей.

Замыкает ТОП-5 китайский седан Lifan Solano II, стоимость которого составляет всего 441 900 рублей.

Отметим, что произведенная российским концерном «АвтоВАЗ» LADA Vesta пользуется рекордным спросом на российском рынке. Минимальная стоимость модели составляет 554 900 рублей.