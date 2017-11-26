Советник президента Украины рассказал о провальной атаке ВСУ

Киев, 26 ноября. Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что провальная атака ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе стала результатом неправильного решения командира роты.

«Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил», — написал Бирюков своем Facebook, комментируя действия 58-й бригады ВСУ, военнослужащие которой пытались выйти на позиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что 23 ноября две диверсионные группы, состоящие из 15 человек, попытались выйти на позиции ополченцев в районе Фрунзе.

Отмечалось, что во время наступления военнослужащие подорвались на мине, в результате чего три человека погибли, а еще двое были ранены.