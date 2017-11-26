Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие
Украина
Советник президента Украины рассказал о провальной атаке ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Советник президента Украины рассказал о провальной атаке ВСУ

    6:21  26 Ноября 2017
    101

    Советник президента Украины рассказал о провальной атаке ВСУ

    Киев, 26 ноября. Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что провальная атака ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе стала результатом неправильного решения командира роты.

    «Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил», — написал Бирюков своем Facebook, комментируя действия 58-й бригады ВСУ, военнослужащие которой пытались выйти на позиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Ранее сообщалось, что 23 ноября две диверсионные группы, состоящие из 15 человек, попытались выйти на позиции ополченцев в районе Фрунзе.

    Отмечалось, что во время наступления военнослужащие подорвались на мине, в результате чего три человека погибли, а еще двое были ранены.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #юрий бирюков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть