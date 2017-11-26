Жителей Канады напугал огненный шар, пролетевший по небу
Оттава, 26 ноября. Жители канадской провинции Альберта были напуганы крупный светящимся объектом, пролетевшим в пятницу по небу.
Сообщается, что во время полета объект искрился и терял куски.
Предполагается, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.
В социальных сетях появилось множество записей необычного явления. В комментариях пользователи активно обсуждают увиденное, отмечая, что полет огненного шара был пугающим, но красивым зрелищем.
«Было страшно. Я испугался, а вот моя дочь нет», — отметил один из очевидцев.
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