Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие
Происшествия
Жителей Канады напугал огненный шар, пролетевший по небу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителей Канады напугал огненный шар, пролетевший по небу

    5:56  26 Ноября 2017
    38

    Жителей Канады напугал огненный шар, пролетевший по небу

    Оттава, 26 ноября. Жители канадской провинции Альберта были напуганы крупный светящимся объектом, пролетевшим в пятницу по небу.

    Сообщается, что во время полета объект искрился и терял куски.

    Предполагается, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.

    В социальных сетях появилось множество записей необычного явления. В комментариях пользователи активно обсуждают увиденное, отмечая, что полет огненного шара был пугающим, но красивым зрелищем.

    «Было страшно. Я испугался, а вот моя дочь нет», — отметил один из очевидцев.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #канада #метеорит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть