Жителей Канады напугал огненный шар, пролетевший по небу

Оттава, 26 ноября. Жители канадской провинции Альберта были напуганы крупный светящимся объектом, пролетевшим в пятницу по небу.

Сообщается, что во время полета объект искрился и терял куски.

Предполагается, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.

В социальных сетях появилось множество записей необычного явления. В комментариях пользователи активно обсуждают увиденное, отмечая, что полет огненного шара был пугающим, но красивым зрелищем.

«Было страшно. Я испугался, а вот моя дочь нет», — отметил один из очевидцев.