В ДНР рассказали, откуда ВСУ взяли «гуманитарную помощь» для Гладосово

Донецк, 26 ноября. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выдали за гуманитарную помощь продовольствие из захваченного ими магазина.

По словам Басурина, часть продуктов из захваченного магазина в поселке Гладосово военнослужащие ВСУ выдали за гуманитарную помощь местным жителям.

В пресс-центре операции в Донбассе показали видеозапись с доказательствами данного утверждения.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины сообщили о том, что привезли продукты и воду в качестве гуманитарной помощи жителям самопровозглашенной ДНР.

Ранее Газета.ру сообщала, что Эдуард Басурин обвинил ВСУ в препятствовании общению жителей населенных пунктов в районе Горловки с представителями миссии ОБСЕ.

Ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса.