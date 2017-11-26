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Звягинцев стал триумфатором Недели российского кино в Лондоне
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    Звягинцев стал триумфатором Недели российского кино в Лондоне

    5:22  26 Ноября 2017
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    Звягинцев стал триумфатором Недели российского кино в Лондоне

    Лондон, 26 ноября. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получил три награды на Неделе российского кино в Лондоне.

    Сообщается, что российская картина была награждена главным призом фестиваля — «Золотым единорогом». Также фильм получил награду за лучший сценарий, а актриса Эмилия Спивак, исполнившая главную роль, была названа лучшей актрисой.

    Напомним, что неделя российского кино проходит на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде.

    Ранее Газета.ру сообщала, что фильмы «Нелюбовь» и «Аритмия» стали лауреатами «азиатского Оскара».

    Автор: Ирина Новикова
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    #андрей звягинцев #лондон
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