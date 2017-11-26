Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов на севере Франции

Париж, 26 ноября. Машина, в которой находились девять мигрантов, совершила наезд на сотрудников жандармерии в городе Кале на севере Франции.

Сообщается, что в машине находились шесть иракцев и три афганца, которые намеревались нелегально пересечь границу. Наезд был совершен в момент, когда патруль попытался провести досмотр автомобиля.

Отмечается, что в результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов получил травму колена.

Республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь по машине.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Средиземном море у побережья Италии спасли около 600 беженцев.