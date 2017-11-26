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Происшествия
Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов на севере Франции
Происшествия
Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов на севере Франции
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    Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов на севере Франции

    4:53  26 Ноября 2017
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    Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов на севере ФранцииПариж, 26 ноября. Машина, в которой находились девять мигрантов, совершила наезд на сотрудников жандармерии в городе Кале на севере Франции.

    Сообщается, что в машине находились шесть иракцев и три афганца, которые намеревались нелегально пересечь границу. Наезд был совершен в момент, когда патруль попытался провести досмотр автомобиля.

    Отмечается, что в результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов получил травму колена.

     Республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь по машине.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Средиземном море у побережья Италии спасли около 600 беженцев.

    Автор: Ирина Новикова
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    #мигранты #франция #наезд #жандармы
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