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Российский боксер Устинов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA
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    Российский боксер Устинов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA

    4:40  26 Ноября 2017
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    Российский боксер Устинов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA

    Оберхаузен, 26 ноября. Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру бой за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

    Сообщается, что в 12-раундовом поединке, прошедшем в немецком Оберхаузене, россиянин уступил немецкому сопернику по очкам.

    Отмечается, что все трое судей единогласно отдали победу Чарру - 115:111, 116:111, 115:112.

    По решению WBA победитель боя Устинов - Чарр должен незамедлительно начать переговоры о поединке с пуэрториканцем Фресом Окендо.

    Автор: Ирина Новикова
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    #бокс #александр устинов
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