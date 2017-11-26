Российский боксер Устинов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA

Оберхаузен, 26 ноября. Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру бой за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Сообщается, что в 12-раундовом поединке, прошедшем в немецком Оберхаузене, россиянин уступил немецкому сопернику по очкам.

Отмечается, что все трое судей единогласно отдали победу Чарру - 115:111, 116:111, 115:112.

По решению WBA победитель боя Устинов - Чарр должен незамедлительно начать переговоры о поединке с пуэрториканцем Фресом Окендо.