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Украина
Эксперт рассказал, как будет выживать Украина без денег МВФ
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    Эксперт рассказал, как будет выживать Украина без денег МВФ

    4:19  26 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал, как будет выживать Украина без денег МВФ

    Киев, 26 ноября. Экономист Андрей Блинов рассказал, как экономика Украины будет выживать без помощи Международного валютного фонда.

    По мнению эксперта, до конца действия программы финансовой помощи МВФ Украина может обойтись без траншей и четвертый транш, который Киев получил в апреле, будет последним.

    Он отметил, что в настоящее время страна не находится в острой фазе экономического кризиса, так как за текущий год экспорт уже вырос примерно на 30% за счет роста мировых рынков, цен на нефть, металлы и другое сырье, в результате чего Киев получает больше доходов в гривнах от экспорта и перевыполняет бюджет в связи с импортированной инфляцией.

    Таким образом, по словам Блинова, сейчас нет острой потребности в привлечении средств МВФ, тем более с учетом выдвигаемых им условий.

    Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина фактически вышла из прямых финансовых взаимоотношений с международными организациями, в том числе Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #мвф #андрей блинов
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