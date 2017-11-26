Трамп обвинил CNN в передаче фейковых новостей о США

Вашингтон, 26 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания CNN транслирует необъективную информацию о состоянии дел в Соединенных Штатах.

По мнению американского главы, телекомпания создает неправильный информационный образ Соединенных Штатов за границей.

«Fox News намного важнее в США чем CNN, однако за границей CNN остается крупным источником (фейковых) новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них (CNN) правды», — говорится в записи Трампа в микроблоге Twitter.

Ранее Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию