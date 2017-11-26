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Трамп обвинил CNN в передаче фейковых новостей о США
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    Трамп обвинил CNN в передаче фейковых новостей о США

    4:01  26 Ноября 2017
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    Трамп обвинил CNN в передаче фейковых новостей о США

    Вашингтон, 26 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания CNN транслирует необъективную информацию о состоянии дел в Соединенных Штатах.

    По мнению американского главы, телекомпания создает неправильный информационный образ Соединенных Штатов за границей.

    «Fox News намного важнее в США чем CNN, однако за границей CNN остается крупным источником (фейковых) новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них (CNN) правды», — говорится в записи Трампа в микроблоге Twitter.

    Ранее Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #cnn
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