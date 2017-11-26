Боевики ИГ год назад угрожали терактом в мечети Эр-Рауда в Египте

Каир, 26 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) еще год назад угрожали совершить теракт в мечети Эр-Рауда в Египте.

Сообщается, что в начале декабря прошлого года один из боевиков группировки «Вилайет Сина», объявившей себя ячейкой «Исламского государства»1 на Синае, сообщил, что мечеть Эр-Рауда будет атакована радикалами.

Отмечалось, что боевики намерены атаковать мавзолеи и мечети, популярные среди последователей суфизма.

Ранее Газета.ру сообщала, что в результате теракта в египетской мечети погибли более 300 человек, еще более ста ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.