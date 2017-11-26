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Происшествия
Боевики ИГ год назад угрожали терактом в мечети Эр-Рауда в Египте
Происшествия
Боевики ИГ год назад угрожали терактом в мечети Эр-Рауда в Египте
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    Боевики ИГ год назад угрожали терактом в мечети Эр-Рауда в Египте

    3:42  26 Ноября 2017
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    Боевики ИГ год назад угрожали терактом в мечети Эр-Рауда в Египте

    Каир, 26 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) еще год назад угрожали совершить теракт в мечети Эр-Рауда в Египте.

    Сообщается, что в начале декабря прошлого года один из боевиков группировки «Вилайет Сина», объявившей себя ячейкой «Исламского государства»1 на Синае, сообщил, что мечеть Эр-Рауда будет атакована радикалами.

    Отмечалось, что боевики намерены атаковать мавзолеи и мечети, популярные среди последователей суфизма.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в результате теракта в египетской мечети погибли более 300 человек, еще более ста ранены.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #теракт #исламское государство #египет #мечеть
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