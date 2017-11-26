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Пушков напомнил Порошенко о нюансах холокоста на Украине
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    Пушков напомнил Порошенко о нюансах холокоста на Украине

    3:25  26 Ноября 2017
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    Пушков напомнил Порошенко о нюансах холокоста на Украине

    Москва, 26 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко о принятии закона о введении ответственности за непризнание холокоста.

    По мнению Пушкова, украинскому главе стоит вспомнить детали исторических событий на Украине во времена Второй мировой войны.

    «Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали «герои» нынешней Украины», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко выступил за введение ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #алексей пушков #холокост
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