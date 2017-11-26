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Украина объявила в межгосударственный розыск российского бизнесмена Малофеева
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    Украина объявила в межгосударственный розыск российского бизнесмена Малофеева

    2:42  26 Ноября 2017
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    Украина объявила в межгосударственный розыск российского бизнесмена Малофеева

    Киев, 26 ноября. Национальная полиция Украины объявила в межгосударственный розыск российского предпринимателя Константина Малофеева.

    Сообщается, что россиянин подозревается в финансировании ополченцев Донбасса.

    По словам начальника главного следственного управления нацполиции Виталия Невгада, досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено, а Малофеев Константин Валерьевич объявлен в межгосударственный розыск.

    Уголовное дело в отношении Малофеева было заведено на Украине в июле 2014 года. Малофеев является основателем телеканала Царьград ТВ и учредителем Фонда святителя Василия Великого.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #межгосударственный розыск #константин малофеев
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