Пасечник пообещал восстановить промышленность в ЛНР

Луганск, 26 ноября. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал приложить все усилия для восстановления промышленности в регионе.

По словам Пасечника, государство не может существовать без экономики.

«Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики», — пояснил он.

В частности, глава ЛНР пообещал направить усилия на восстановление шахт, что даст возможность создать рабочие места для жителей Луганска.

Кроме того, он подчеркнул важность повышения благосостояния и уровня жизни людей, живущих в республике.

Ранее Газета.ру сообщала, что и.о. главы самопровозглашенной ЛНРЛеонид Пасечник заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко.