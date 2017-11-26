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Пасечник пообещал восстановить промышленность в ЛНР
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    Пасечник пообещал восстановить промышленность в ЛНР

    2:20  26 Ноября 2017
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    Пасечник пообещал восстановить промышленность в ЛНР

    Луганск, 26 ноября. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал приложить все усилия для восстановления промышленности в регионе.

    По словам Пасечника, государство не может существовать без экономики.

    «Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики», — пояснил он.

    В частности, глава ЛНР пообещал направить усилия на восстановление шахт, что даст возможность создать рабочие места для жителей Луганска.

    Кроме того, он подчеркнул важность повышения благосостояния и уровня жизни людей, живущих в республике.

    Ранее Газета.ру сообщала, что и.о. главы самопровозглашенной ЛНРЛеонид Пасечник заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко.

    Автор: Ирина Новикова
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    #лнр #леонид пасечник #промышленность
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