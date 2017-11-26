Голландец приобрел акварель, нарисованную Гитлером, за 75 центов

Амстердам, 26 ноября. Житель Голландии случайно приобрел на блошином рынке акварель, написанную Адольфом Гитлером.

Сообщается, что картина обошлась ему всего за 75 центов. Придя домой, он обнаружил на ней подпись А.Гитлер.

Его дочь не захотела держать подобный предмет искусства дома и попыталась продать картину, однако два голландских аукционных дома отказались выставить картину на торги. После этого голландка передала акварель Нидерландскому институту военной документации.