Вашингтон, 26 ноября. Президент России Владимир Путин достоин того, чтобы управлять Европой, потому что он выполняет свои обещания. Об этом сказал бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун в интервью Financial Times.

Британский бизнесмен, почетный президент «Формула-1» Берни Экклстоун рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, именно такими личными качествами, как умение держать слово, должен обладать лидер, чтобы возглавить Европу.

«Честно говоря, я думаю, что человек, который впечатлил меня больше всего и который должен управлять Европой, — это господин Путин, потому что если он обещает что-то сделать, то делает. Он — первоклассный человек», — признался бизнесмен западному СМИ.

Экклстоун акцентировал внимание на том, что российский лидер пользуется большим авторитетом среди своих граждан, а также за рубежом. Он напомнил о встрече с Путиным после Игр в Сочи, когда к президенту подходили за автографами.

«Я был с Путиным после Олимпиады на вершине горы. У нас была встреча с глазу на глаз, и когда мы шли, к нам подходили люди, чтобы попросить у него автограф. Вот какое у них мнение о нем», — сказал британец.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что во время многочасового общения с ним Владимир Путин проявил вежливость, выдержку и самоконтроль. Он подчеркнул, что российский лидер разительно отличается от того образа, который нарисован СМИ США.



