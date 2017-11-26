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Путин должен управлять Европой, потому что он держит слово — Экклстоун
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    Путин должен управлять Европой, потому что он держит слово — Экклстоун

    1:53  26 Ноября 2017
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    Путин должен управлять Европой, потому что он держит слово — Экклстоун

    Вашингтон, 26 ноября. Президент России Владимир Путин достоин того, чтобы управлять Европой, потому что он выполняет свои обещания. Об этом сказал бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун в интервью Financial Times.

    Британский бизнесмен, почетный президент «Формула-1» Берни Экклстоун рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, именно такими личными качествами, как умение держать слово, должен обладать лидер, чтобы возглавить Европу. 

    «Честно говоря, я думаю, что человек, который впечатлил меня больше всего и который должен управлять Европой,  — это господин Путин, потому что если он обещает что-то сделать, то делает. Он  первоклассный человек», — признался бизнесмен западному СМИ.    

    Экклстоун акцентировал внимание на том, что российский лидер пользуется большим авторитетом среди своих граждан, а также за рубежом. Он напомнил о встрече с Путиным после Игр в Сочи, когда к президенту подходили за автографами. 

    «Я был с Путиным после Олимпиады на вершине горы. У нас была встреча с глазу на глаз, и когда мы шли, к нам подходили люди, чтобы попросить у него автограф. Вот какое у них мнение о нем», — сказал британец.

    Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что во время многочасового общения с ним Владимир Путин проявил вежливость, выдержку и самоконтроль. Он подчеркнул, что российский лидер разительно отличается от того образа, который нарисован СМИ США. 

    Путин должен управлять Европой, потому что он держит слово — Экклстоун


     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #европа
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