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Глава Минздрава РФ рассказала, от чего зависит здоровье человека
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    Глава Минздрава РФ рассказала, от чего зависит здоровье человека

    1:35  26 Ноября 2017  /обновлено: 1:38  26 Ноября 2017
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    Глава Минздрава РФ рассказала, от чего зависит здоровье человека

    Москва, 26 ноября. Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что здоровье человека и продолжительность его жизни на 60% зависит от его поведения.

    «Шестьдесят процентов качества здоровья и продолжительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет», — сказала министр.

    Она отметила, что на 10-15% на здоровье влияет и экология.

    Скворцова подчеркнула, что курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивный образ жизни при недостаточной физической активности существенно ухудшают здоровье.

    Ранее Газета.ру сообщала, что по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года на последние 12 лет. Кроме того, по ее словам, за тот же период значительно снизилась смертность.

    Автор: Ирина Новикова
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    #вероника скворцова #здоровье #минздрав рф
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