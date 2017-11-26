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Собянин рассказал о 15 миллионах «условно лишних» россиян
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    Собянин рассказал о 15 миллионах «условно лишних» россиян

    1:20  26 Ноября 2017
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    Собянин рассказал о 15 миллионах «условно лишних» россиян

    Москва, 26 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России. Он отметил, что в сельской местности проживает порядка 15 млн «условно лишних» россиян, чьей труд был заменен автоматизированным. 

    Сергей Собянин принял участие в работе Общероссийского гражданского форума в Москве. Он прокомментировал вопрос о производительности труда в российской столице и в регионах страны. 

    «Могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в пять, шесть и семь раз», — отметил мэр.

    В своих выводах московский чиновник опирался на данные социологических исследований. Он также подчеркнул, что в сельской местности РФ примерно 15 млн человек «условно лишние», поскольку их труд не используется в сельскохозяйственной отрасли, поскольку его заменили развитые технологии. Мэр отметил, что этим гражданам стоит перебраться в города. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #собянин
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