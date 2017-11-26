В Совфеде прокомментировали идею создания базы РФ в Красном море

Москва, 26 ноября. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает важным с точки зрения геополитики создание военной базы в Красном море. По мнению сенатора Франца Клинцевича, присутствие базы РФ в регионе может играть исключительно стабилизирующую роль.

Российский сенатор Виктор Бондарев прокомментировал сотрудничество РФ и Судана. Он полагает, что для Москвы важно укреплять позиции в регионе с учетом текущей геополитической линии.

«Укреплять позиции в макрорегионе для нас важно с геополитической точки зрения. Судан может стать одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром», — сказал Бондарев, его слова приводят РИА Новости.

Он подчеркнул, что успешная операция ВКС РФ в Сирии дала надежду многим странам, которые чувствуют угрозу со стороны США. Именно этим объясняется тот факт, что президент Судана Омар аль-Башир обратился к России.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, российская сторона готова к созданию военной базы, если Судан обратится с официальным предложением. Он подчеркнул, что присутствие базы РФ в регионе будет играть стабилизирющую роль.