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В Совфеде прокомментировали идею создания базы РФ в Красном море
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    В Совфеде прокомментировали идею создания базы РФ в Красном море

    1:01  26 Ноября 2017
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    В Совфеде прокомментировали идею создания базы РФ в Красном море

    Москва, 26 ноября. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает важным с точки зрения геополитики создание военной базы в Красном море. По мнению сенатора Франца Клинцевича, присутствие базы РФ в регионе может играть исключительно стабилизирующую роль. 

    Российский сенатор Виктор Бондарев прокомментировал сотрудничество РФ и Судана. Он полагает, что для Москвы важно укреплять позиции в регионе с учетом текущей геополитической линии.

    «Укреплять позиции в макрорегионе для нас важно с геополитической точки зрения. Судан может стать одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром»,  — сказал Бондарев, его слова приводят РИА Новости

    Он подчеркнул, что успешная операция ВКС РФ в Сирии дала надежду многим странам, которые чувствуют угрозу со стороны США. Именно этим объясняется тот факт, что президент Судана Омар аль-Башир обратился к России.

    По мнению сенатора Франца Клинцевича, российская сторона готова к созданию военной базы, если Судан обратится с официальным предложением. Он подчеркнул, что присутствие базы РФ в регионе будет играть стабилизирющую роль.

    В Совфеде прокомментировали идею создания базы РФ в Красном море

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #совфед #судан
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