СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России

Москва, 25 ноября. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что орган подготовит поправки к закону о статусе иностранного агента для СМИ.

СПЧ подготовил экспертное заключение по закону о СМИ-иноагентах. По словам руководителя Совета Михаила Федотова, орган подготовит ряд поправок к подписанному ранее закону.

«Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками», — сказал глава ведомства, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства Владимир Путин подписал закон о статусе СМИ-иноагента 25 ноября, тем самым изменив 6 статью закона о СМИ от 1991 года. Ранее Михаил Федотов заявлял, что Совет нацелен сделать безукоризненным в юридическом плане российский ответ на действия Минюста США в отношении российских СМИ.