Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России
Политика
СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России

    0:40  26 Ноября 2017
    58

    СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России

    Москва, 25 ноября. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что орган подготовит поправки к закону о статусе иностранного агента для СМИ. 

    СПЧ подготовил экспертное заключение по закону о СМИ-иноагентах. По словам руководителя Совета Михаила Федотова, орган подготовит ряд поправок к подписанному ранее закону. 

    «Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками», — сказал глава ведомства, его слова приводит РИА Новости

    Глава государства Владимир Путин подписал закон о статусе СМИ-иноагента 25 ноября, тем самым изменив 6 статью закона о СМИ от 1991 года.  Ранее Михаил Федотов заявлял, что Совет нацелен сделать безукоризненным в юридическом плане российский ответ на действия Минюста США в отношении российских СМИ. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #спч #закон о сми-иноагентах
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть