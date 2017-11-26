Путин утвердил закон об электронных закладных по ипотеке

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения к закону «Об ипотеке», которые определяют функционирование электронной закладной, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства подписал поправки к ипотечному законодательству — оформить электронные закладные можно, указав данные на портале государственных услуг, либо на сайте органа регистрации прав в Интернете. Легитимной считается электронная подпись должника и залогодержателя, затем документ направляется в орган регистрации прав наряду с заявлением о выдаче электронной закладной.

Заверенная подписью регистратора закладная хранится в депозитории. Другие документы могут быть поданы в регистрационный орган в виде нотариально заверенных электронных документов. Напомним, что в сентябре нижняя палата российского парламента поддержала закон о допуске закладных в электронной форме, чтобы облегчить гражданам РФ процедуру получения ипотеки.