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Политика
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Общество
Путин утвердил закон об электронных закладных по ипотеке
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    Путин утвердил закон об электронных закладных по ипотеке

    0:21  26 Ноября 2017
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    Путин утвердил закон об электронных закладных по ипотеке

    Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения к закону  «Об ипотеке», которые определяют функционирование электронной закладной, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Глава государства подписал поправки к ипотечному законодательству — оформить электронные закладные можно, указав данные на портале государственных услуг, либо на сайте органа регистрации прав в Интернете. Легитимной считается электронная подпись должника и залогодержателя, затем документ направляется в орган регистрации прав наряду с заявлением о выдаче электронной закладной.

    Заверенная подписью регистратора закладная хранится в депозитории. Другие документы могут быть поданы в регистрационный орган в виде нотариально заверенных электронных документов. Напомним, что в сентябре нижняя палата российского парламента поддержала закон о допуске закладных в электронной форме, чтобы облегчить гражданам РФ процедуру получения ипотеки. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #ипотека
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