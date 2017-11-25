Российский историк ответил Порошенко на слова о геноциде украинцев

Москва, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор. По словам доктора исторических наук Владимира Лаврова, от голода погибли миллионы людей не только на Украине, однако геноцидом назвать это нельзя, националисты спекулируют на фальсифкации истории.

Коммунистическое руководство СССР стремилось провести индустриализацию в 30-х годах прошлого века. Денежных средств на это не было, в результате продукты продавали за границу за твердую валюту, золото, на эти средства покупались заводы. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров.

Он отметил, что в тяжелые для страны годы умерли миллионы людей не только на Украине, но и в Казахстане, на Северном Кавказе, в Поволжье. Он подчеркнул, что «уничтожать нацию никто не хотел», однако стояла задача провести индустриализацию.

«С мест приходили встречные планы, в том числе и с Украины. Их выдвигали руководители обкомов партии, украинцы по национальности. Украинцы принимали в этом участие», — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что призывы в Киеве принять закон об ответственности за непризнание голодомора, это спекуляции, а также фальсификация исторических фактов.

«Но геноцидом народа это не было. Это спекуляция, выдумка, фальсификация истории со стороны украинских националистов», — резюмировал историк, его слова приводит RT.

В российском МИД ранее прокомментировали попытки Украины представить голодомор как геноцид украинцев, однако, по словам Марии Захаровой, это не имеет ничего общего с действительностью.