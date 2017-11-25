Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России
Политика
Российский историк ответил Порошенко на слова о геноциде украинцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский историк ответил Порошенко на слова о геноциде украинцев

    23:59  25 Ноября 2017  /обновлено: 0:01  26 Ноября 2017
    158

    Российский историк ответил Порошенко на слова о геноциде украинцев

    Москва, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор. По словам доктора исторических наук Владимира Лаврова, от голода погибли миллионы людей не только на Украине, однако геноцидом назвать это нельзя, националисты спекулируют на фальсифкации истории.

    Коммунистическое руководство СССР стремилось провести индустриализацию в 30-х годах прошлого века. Денежных средств на это не было, в результате продукты продавали за границу за твердую валюту, золото, на эти средства покупались заводы. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров.

    Он отметил, что в тяжелые для страны годы умерли миллионы людей не только на Украине, но и в Казахстане, на Северном Кавказе, в Поволжье. Он подчеркнул, что «уничтожать нацию никто не хотел», однако стояла задача провести индустриализацию. 

    «С мест приходили встречные планы, в том числе и с Украины. Их выдвигали руководители обкомов партии, украинцы по национальности. Украинцы принимали в этом участие»,  отметил эксперт.

    В то же время он подчеркнул, что призывы в Киеве принять закон об ответственности за непризнание голодомора, это спекуляции, а также фальсификация исторических фактов. 

    «Но геноцидом народа это не было. Это спекуляция, выдумка, фальсификация истории со стороны украинских националистов»,  резюмировал историк, его слова приводит RT.

    В российском МИД ранее прокомментировали попытки Украины представить голодомор как геноцид украинцев, однако, по словам Марии Захаровой, это не имеет ничего общего с действительностью. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #голодомор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть