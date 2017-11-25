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Политика
СПЧ готовит поправки к закону о СМИ-иноагентах в России
Общество
Минюст РФ даст время иностранным СМИ на подготовку к закону об иноагентах
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    Минюст РФ даст время иностранным СМИ на подготовку к закону об иноагентах

    23:33  25 Ноября 2017
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    Минюст РФ даст время иностранным СМИ на подготовку к закону об иноагентах

    Москва, 25 ноября. Зарубежным средствам массовой информации, которые работают в России и получили уведомления Минюста о возможном их признании иноагентами, будет дано время на подготовку к началу вступления в действие закона о СМИ-иноагентах, сообщил сенатор Андрей Климов. 

    Глава комиссии верхней палаты российского парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что Минюст РФ разослал предпреждения иностранным СМИ. Ведомство дало определенное время на соблюдение всех формальной, необходимых для выполнения нового закона об иноагентах. 

    «Но потом этим СМИ придется приспосабливаться к действию этого закона», - пояснил российский парламентарий. 

    Напомним, что глава государства Владимира Путина 25 ноября подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Ранее закон был одобрен на уровне Совфеда, его приняли практически единогласно.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сми #совфед #иноагенты
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