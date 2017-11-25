Отставка Плотницкого не повлияет на обмен пленными между ЛНР и Киевом — Пасечник

Луганск, 25 ноября. Отставка главы ЛНР Игоря Плотницкого не отразится на обмене пленными с Украиной, заявил исполняющий обязанности рукводителя республики Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник сообщил, что отставка Плотницкого не повлияет на реализацию процесса обмена пленными между республикой и украинской стороной. По его словам, руководство МВД и сотрудники Народной милиции проверили задержанных лиц, которые подлежат обмену.

Пасечник отметил, что в 27 ноября ему представят соответствующий список. В ЛНР выполняют соглашения Минска. Напомним, что подавшего в отставку по состоянию здоровья Плотницкого назначили уполномоченным республики по реализации минских договоренностей. Представляет на переговорах республику Владислав Дейнего.