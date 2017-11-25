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Политика
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Отставка Плотницкого не повлияет на обмен пленными между ЛНР и Киевом — Пасечник
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    Отставка Плотницкого не повлияет на обмен пленными между ЛНР и Киевом — Пасечник

    23:17  25 Ноября 2017  /обновлено: 23:35  25 Ноября 2017
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    Отставка Плотницкого не повлияет на обмен пленными между ЛНР и Киевом — Пасечник

    Луганск, 25 ноября. Отставка главы ЛНР Игоря Плотницкого не отразится на обмене пленными с Украиной, заявил исполняющий обязанности рукводителя республики Леонид Пасечник.

    Леонид Пасечник сообщил, что отставка Плотницкого не повлияет на реализацию процесса обмена пленными между республикой и украинской стороной. По его словам, руководство МВД и сотрудники Народной милиции проверили задержанных лиц, которые подлежат обмену.

    Пасечник отметил, что в 27 ноября ему представят соответствующий список. В ЛНР выполняют соглашения Минска. Напомним, что подавшего в отставку по состоянию здоровья Плотницкого назначили уполномоченным республики по реализации минских договоренностей. Представляет на переговорах республику Владислав Дейнего. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #лнр #плотницкий #пасечник
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