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Общество
Путин увеличил число машин с «мигалками» для Совета Федерации
Общество
Путин увеличил число машин с «мигалками» для Совета Федерации
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    Путин увеличил число машин с «мигалками» для Совета Федерации

    22:57  25 Ноября 2017
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    Путин увеличил число машин с «мигалками» для Совета Федерации

    Москва, 25 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин внес поправки в закон от 2012 года об увеличении числа автомобилей Совета Федерации со специальным сигналом с пяти до шести, указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Совфед получил шесть машин со спецсигналом согласно распоряжению президента Владимира Путина, поправки в закон вступают в силу с 25 ноября. Известно, что 26 октября аналогичным распоряжением российский лидер увеличил число автомобилей со спецсигналом для нижней палаты парламента. Теперь в Госдуме будут использовать 12 машин.

    Отметим, что «мигалки» специального назначения имеет Росгвардия, ФСБ, Генпрокуратура, кабмин, президентская администрация, оборонное ведомство, министерство внешней политики, государственная фельдъегерская служба, Российская академия наук и другие ведомства и надзорные органы. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин
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