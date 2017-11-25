Путин увеличил число машин с «мигалками» для Совета Федерации

Москва, 25 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин внес поправки в закон от 2012 года об увеличении числа автомобилей Совета Федерации со специальным сигналом с пяти до шести, указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Совфед получил шесть машин со спецсигналом согласно распоряжению президента Владимира Путина, поправки в закон вступают в силу с 25 ноября. Известно, что 26 октября аналогичным распоряжением российский лидер увеличил число автомобилей со спецсигналом для нижней палаты парламента. Теперь в Госдуме будут использовать 12 машин.

Отметим, что «мигалки» специального назначения имеет Росгвардия, ФСБ, Генпрокуратура, кабмин, президентская администрация, оборонное ведомство, министерство внешней политики, государственная фельдъегерская служба, Российская академия наук и другие ведомства и надзорные органы.