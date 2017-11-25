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Иезуитская логика: в Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о голодоморе
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    Иезуитская логика: в Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о голодоморе

    22:44  25 Ноября 2017
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    Иезуитская логика: в Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о голодоморе

    Москва, 25 ноября. Обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России насчет голодомора являются проявлением иезуитской логики. Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    По словам сенатора, украинскому лидеру в настоящее время следует в первую очередь уделять внимание внутренним проблемам в своей стране, в том числе, росту неонацизма и ухудшению уровня жизни.

    «На мой взгляд, обвинять Россию в голодоморе — это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Мы знаем, что его причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально», — заявил RT член Совета Федерации.

    Иезуитская логика: в Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о голодоморе

    Напомним, ранее Петр Порошенко во время проведения памятного мероприятия в украинской столице глава государства заявил, что России следует покаяться за голодомор, сообщала Газета.ру.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #петр порошенко #владимир джабаров #голодомор
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