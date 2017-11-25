Иезуитская логика: в Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о голодоморе

Москва, 25 ноября. Обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России насчет голодомора являются проявлением иезуитской логики. Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, украинскому лидеру в настоящее время следует в первую очередь уделять внимание внутренним проблемам в своей стране, в том числе, росту неонацизма и ухудшению уровня жизни.

«На мой взгляд, обвинять Россию в голодоморе — это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Мы знаем, что его причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально», — заявил RT член Совета Федерации.

Напомним, ранее Петр Порошенко во время проведения памятного мероприятия в украинской столице глава государства заявил, что России следует покаяться за голодомор, сообщала Газета.ру.

