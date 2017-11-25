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Сирия: беженцы в лагере «Эр-Рукбан» пока не получили гумпомощь — оппозиция
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    Сирия: беженцы в лагере «Эр-Рукбан» пока не получили гумпомощь — оппозиция

    22:45  25 Ноября 2017  /обновлено: 22:46  25 Ноября 2017
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    Сирия: беженцы в лагере «Эр-Рукбан» пока не получили гумпомощь — оппозиция

    Дамаск, 25 ноября. Гуманитарная помощь в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на границе Сирии и Иордании пока не доставлена. Вероятно, задержка связана с тем, что ООН продолжает изучать данный вопрос, заявил представитель сирийской вооруженной оппозиции, сотрудник базы США в Ат-Танфе Муханнад Талаа.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии 24 ноября сообщил, что США, несмотря на существующие договоренности, не направили в ООН согласие на доставку гуманитарной помощи в лагерь с беженцами «Эр-Рукбан». В связи с этим затягивается отправка машин с грузом.

    По словам представителя сирийской оппозиции Муханнада Талаа, у США нет проблем по доставке грузов. Возможно, промедление связано с тем, что в Организации Объединенных Наций прорабатывают вопрос и контактируют с базой в Эт-Танфе. Спикер отметил, что помощь для сирийцев пока не прибыла в лагерь, где проживают порядка 50 тысяч человек. Напомним, что «Эр-Рукбан» находится внутри зоны, которую контролирует группировка ВС США.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики и силы коалиции во главе с США используют сирийцев в «Эр-Рукбан» в качестве «живого щита», в то же время отказывая людям в получении гуманитарной помощи.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #беженцы #сша #сирия
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