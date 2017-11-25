Цена на биткоин превысила полмиллиона рублей

Москва, 25 ноября. Курс криптовалюты биткоина поднялся до исторического максимума, он достиг отметки в 8,7 тысячи долларов (508 тысяч рублей), об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Самая популярная цифровая валюта, биткоин, значительно подорожала. Ее курс менялся в течение 25 ноября, на 21-00 по Москве стоимость одного биткоина составила 8710 долларов. Только за день курс поднялся с 8157 до 8725 долларов. Отметим, что в середине текущего месяца курс биткоина упал на 30% до 7882 доллара.

По мнению основателя компании Standpoint Research Ронни Моаса, цена за биткоин в течение десятилетия может достичь 50 тысяч долларов, это связано с повышением спроса на виртуальную валюту среди населения.