Сирия: в ходе зачистки Дейр-эз-Зора обнаружен арсенал ИГИЛ – видео ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео арсенал боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1: террористическая организация, запрещенная в России), обнаруженный в ходе зачистки Дейр-эз-Зора сирийской армией.

Как сообщало ранее информационное агентство Al-Masdar News, в ходе мероприятий по зачистке в предместьях Дейр-эз-Зора сирийские саперы обнаружили огромное количество оружия и боеприпасов, а также богатый запас взрывчатых веществ. Весь этот арсенал террористы ИГИЛ бросили во время отступления от Дейр-эз-Зора, когда Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ совершила прорыв к осажденному городу.

Список обнаруженных сирийскими войсками вооружений говорит о том, что боевики ИГИЛ были серьезно укомплектованы для ведения продолжительных уличных боев. Как сообщает корреспондент ФАН, помимо двух «шахид-мобилей», на которых находилось в сумме около тонны взрывчатки, было изъято большое количество боеприпасов для оружия различного типа, а также минометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, среди прочего вооружения было обнаружено значительное количество «поясов смертника».

Напомним, что битва за Дейр-эз-Зор – административный центр одноименной провинции – началась в 2014 году, когда террористы «Исламского государства» прорвались к городу и осадили его со всех сторон. На протяжении более трех лет сирийский гарнизон Дейр-эз-Зора во главе с генералом Иссамом Захреддином сдерживал натиск террористов, находясь в полном окружении. Снабжение города шло исключительно по воздуху, самолеты ВКС РФ сбрасывали защитникам города гуманитарную помощь.

В сентябре 2017 года Сирийская Арабская армия при активной поддержке ВКС РФ совершила массированный прорыв к Дейр-эз-Зору, положив конец трехлетней блокаде. В течение двух месяцев правительственные силы смогли отбить западную часть города от террористов ИГИЛ и продолжить освобождение провинции Дейр-эз-Зор при поддержке российских военных самолетов. В данный момент в городе продолжается зачистка освобожденных, а мирные жители ждут скорейшего восстановления Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.