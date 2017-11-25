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Сирия: более 45 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс
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    Сирия: более 45 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс

    22:13  25 Ноября 2017
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    Сирия: более 45 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс

    Москва, 25 ноября. В Сирии продолжается процесс возвращения мирных жителей, по данным Центра примирения враждющих сторон в САР, за последние сутки 47 человек вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко. 

    В провинции Алеппо в свои дома вернулся 31 мирный житель, в провинции Хомс — 16. По словам Сергея Кураленко, к режиму прекращения огня присоединились четыре населенных пункта. Российские офицеры Центра по примирению продолжают следить за гуманитарной обстановкой в стране. В населенном пункте Марран пострадало водо- и электроснабжение, местное население лишено постоянного заработка.

    Жителям Маррана выдали 250 продовольственных наборов, за безопасностью гуманитарной акции следили сотрудники российской военной полиции. В Общественную приемную Центра обратились жители населенного пункта Джеруд, большинство из них просило оказать помощь в розыске пропавших родственников. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #алеппо #хомс
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