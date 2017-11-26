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Сирия: курды избивают жителей Ракки и не разрешают им вернуть в свои дома — видео
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    Сирия: курды избивают жителей Ракки и не разрешают им вернуть в свои дома — видео

    12:15  26 Ноября 2017
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    Сирия: курды избивают жителей Ракки и не разрешают им вернуть в свои дома — видео

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался с жителями Ракки, которым курды не разрешают вернуться в свои дома.

    Официально представили командования курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) объясняли попытки не допустить «стихийного возвращения беженцев» тем, что на территории города, а также в его окрестностях по-прежнему остается большое количество мин и «закладок» боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1: террористическая организация, запрещенная в России).

    Однако курдские отряды не только не спешат проводить работы по разминированию, оставляя за собой право не пускать местных жителей в их дома, но и ведут крайне агрессивную политику по отношению к ним.

    Так, один из местных жителей рассказал источнику Федерального агентства новостей (ФАН), что к нему подошли трое курдских ополченцев и напали на него:  

    «Они порвали на мне одежду и избили меня. Били и пытались забрать меня в тюрьму. Я от них сбежал и прибежал сюда, чтобы на них пожаловаться».

    Он показал девушку, которая тоже пострадала от SDF:

    «Не нее напал военный и начал бить ее. Прибежал ее брат и начал ее защищать, но они и его побили, затем связали и бросили в тюрьму. Нас побили так, как будто мы в горячей точке, а мы не в горячей точке живем. И вот наши женщины и дети. Вот эту женщину они тоже побили».

    По словам пострадавшей девушки все началось с того, что один из курдских ополченцев толкнул ее:

    «Я ему сказала, что мы все хотим вернуться в наши дома. Мы все уставшие, голодные! Наши дети хотят пить и есть, они долго находились под солнцем. Жили у незнакомых людей, которые нас попрекали куском хлеба. Мы уже 5 месяцев как не живем дома, мы пережили всё за эти 5 месяцев».

    Сирия: курды избивают жителей Ракки и не разрешают им вернуть в свои дома — видео

    Местные жители просят у правительства Башара Асада помочь им решить их проблему:

    «Для курдских вооруженных формирований мы как ослы, как скот какой-то, нас могут вот так просто взять и ударить, толкнуть или влепить пощечину. Как, например, её брата за то, что он заступился за свою сестру,  бросили в тюрьму. За что, спрашивается? За то, что она пыталась объяснить, что хочет пройти домой. Она попросила, если возможно, нас впустить в наши дома обратно».

    Причем безоружные беженцы никаким образом не провоцируют курдских ополченцев из SDF:

    «Нет-нет, мы такого не можем себе позволить, — говорит местный житель на видео. —  Стоило нам только выйти из грузовика, они [ополченцы курдских вооруженных формирований] нас начали бить и выгонять. Шли от школы до сюда, и они нас били. Мы не первый раз приезжаем и смотрим, как военные избивают людей, которые хотят попасть в свои дома. Но [до этого] мы ездили одни, без женщин, а сегодня привезли женщин и детей, чтобы они нас не тронули, так как мы семьями. Оказалось, что им на это наплевать, и они начали бить даже женщин. Вот что с нами произошло: нам не давали пройти пятеро бойцов, трое из которых меня побили».

    Напомним, примерно месяц назад местные источники сообщали об инциденте в пригороде РаккиМешлабе, когда курдские вооруженные формирования «Демократических сил Сирии» открыли огонь по мирным демонстрантам, требующим, чтобы их пустили в свои дома. В результате обстрела погибла одна женщина и еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

    По мнению экспертов, подобное поведение курдов не только в Ракке, но и на других занимаемых ими территориях на севере и востоке Сирии, где исторически проживало арабское население, исповедующее суннизм, ведет к росту этно-конфессионального дисбаланса.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    #сирия #курды #ракка #sdf #ypg
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