Сирия: курды избивают жителей Ракки и не разрешают им вернуть в свои дома — видео

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался с жителями Ракки, которым курды не разрешают вернуться в свои дома.

Официально представили командования курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) объясняли попытки не допустить «стихийного возвращения беженцев» тем, что на территории города, а также в его окрестностях по-прежнему остается большое количество мин и «закладок» боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1: террористическая организация, запрещенная в России).

Однако курдские отряды не только не спешат проводить работы по разминированию, оставляя за собой право не пускать местных жителей в их дома, но и ведут крайне агрессивную политику по отношению к ним.

Так, один из местных жителей рассказал источнику Федерального агентства новостей (ФАН), что к нему подошли трое курдских ополченцев и напали на него:

«Они порвали на мне одежду и избили меня. Били и пытались забрать меня в тюрьму. Я от них сбежал и прибежал сюда, чтобы на них пожаловаться».

Он показал девушку, которая тоже пострадала от SDF:

«Не нее напал военный и начал бить ее. Прибежал ее брат и начал ее защищать, но они и его побили, затем связали и бросили в тюрьму. Нас побили так, как будто мы в горячей точке, а мы не в горячей точке живем. И вот наши женщины и дети. Вот эту женщину они тоже побили».

По словам пострадавшей девушки все началось с того, что один из курдских ополченцев толкнул ее:

«Я ему сказала, что мы все хотим вернуться в наши дома. Мы все уставшие, голодные! Наши дети хотят пить и есть, они долго находились под солнцем. Жили у незнакомых людей, которые нас попрекали куском хлеба. Мы уже 5 месяцев как не живем дома, мы пережили всё за эти 5 месяцев».

Местные жители просят у правительства Башара Асада помочь им решить их проблему:

«Для курдских вооруженных формирований мы как ослы, как скот какой-то, нас могут вот так просто взять и ударить, толкнуть или влепить пощечину. Как, например, её брата за то, что он заступился за свою сестру, бросили в тюрьму. За что, спрашивается? За то, что она пыталась объяснить, что хочет пройти домой. Она попросила, если возможно, нас впустить в наши дома обратно».

Причем безоружные беженцы никаким образом не провоцируют курдских ополченцев из SDF:

«Нет-нет, мы такого не можем себе позволить, — говорит местный житель на видео. — Стоило нам только выйти из грузовика, они [ополченцы курдских вооруженных формирований] нас начали бить и выгонять. Шли от школы до сюда, и они нас били. Мы не первый раз приезжаем и смотрим, как военные избивают людей, которые хотят попасть в свои дома. Но [до этого] мы ездили одни, без женщин, а сегодня привезли женщин и детей, чтобы они нас не тронули, так как мы семьями. Оказалось, что им на это наплевать, и они начали бить даже женщин. Вот что с нами произошло: нам не давали пройти пятеро бойцов, трое из которых меня побили».

civilians were shot by #SDF militia while peacefully protesting that they let them return home to AlMeshlab neighborhood in #Raqqa city . pic.twitter.com/P2DiHHcTzV — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) October 26, 2017

Напомним, примерно месяц назад местные источники сообщали об инциденте в пригороде Ракки — Мешлабе, когда курдские вооруженные формирования «Демократических сил Сирии» открыли огонь по мирным демонстрантам, требующим, чтобы их пустили в свои дома. В результате обстрела погибла одна женщина и еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

По мнению экспертов, подобное поведение курдов не только в Ракке, но и на других занимаемых ими территориях на севере и востоке Сирии, где исторически проживало арабское население, исповедующее суннизм, ведет к росту этно-конфессионального дисбаланса.

1 Организация запрещена на территории РФ.