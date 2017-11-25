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Сирия: российские военные за сутки доставили в Алеппо 250 продовольственных наборов
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    Сирия: российские военные за сутки доставили в Алеппо 250 продовольственных наборов

    22:06  25 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные за сутки доставили в Алеппо 250 продовольственных наборов

    Москва, 25 ноября. Российские военные за сутки доставили в сирийскую провинцию Алеппо 250 продовольственных наборов. Гуманитарная помощь предназначена жителям населенного пункта Марран.

    Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, российской стороне стало известно, что в этом населенном пункте из-за действий боевиков часть жилых домов была разрушена, отсутствуют водопровод и электроснабжение. Кроме того, большая часть населения Маррана не имеет постоянного заработка.  

    Проживающим в населенном пункте выдали 250 продовольственных наборов, содержащих рис, муку, мясные консервы и сахар.

    Также, как следует из информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки в свои дома смогли вернуться 47 беженцев, в том числе 31 человек в провинции Алеппо и 16 в провинции Хомс. Кроме того, за то же время к режиму прекращения огня присоединились три населенных пункта провинции Алеппо и один населенный пункт провинции Хомс.

    Автор: Федор Веснин
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    #беженцы #сирия #помощь #продовольствие
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