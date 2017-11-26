Сирия итоги за сутки на 26 ноября 06.00: ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, четыре мирных жителя Ракки погибло при взрывах мин ИГ

Сирия, 26 ноября. ВКС РФ нанесли удар по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, четыре мирных жителя Ракки погибло при взрывах мин ИГ, в Эль-Кунейтре уничтожены десятки боевиков «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, Хаме и Алеппо, нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хаме, обнаружили склад оружия ИГ в Дейр-эз-Зоре, отбили атаку «Джебхат ан-Нусры» в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: выбивает «Ан-Нусру» из поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по поселению в Идлибе, ведет бои с ИГ на северо-востоке Хамы, несет потери в Эль-Кунейтре.

«Ахрар аш-Шам»: открыла огонь по позициям САА в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: атакует САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла боевика в Идлибе, ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: открыли огонь по позициям ССА в Алеппо, достигли границы с Ираком в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Правительство САР при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провело переговоры с представителями оппозиционных группировок, действующих в Восточной Гуте, сообщало утром РИА Новости. По данным информационного агентства, в ходе телефонных переговоров с лидерами вооруженных антиправительственных формирований было достигнуто соглашение о прекращении огня и обеспечению беспрепятственного прохождения гуманитарных конвоев в поселения, расположенные на территории оазиса.

Однако радикальные незаконные группировки продолжили вести бои с сирийской армией. По информации военного Telegram-канала (@SRNN2011), столкновения отмечались на фронтах поселений Джисрин, Мухаммадия и Хараста. Перестрелки между правительственными войсками и группировкой «Файлак ар-Рахман» были зафиксированы в районе Джобар. Об этом сообщал один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Alrahmancorps4).

Также в Харасте продолжились бои за контроль над складом военной техники. Twitter-канал (@op2065) писал, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта. Источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что сирийская авиация бомбила зоны дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обнаружили спящую ячейку террористов «Исламского государства» в городе Аль-Баб, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, радикальные исламисты были взяты под стражу. Одновременно с этим Almanar News сообщало, что в результате взрыва мины, заложенной предположительно террористами ИГ на одной из дорог в Аль-Бабе, был ликвидирован член «свободной армии».

Еще одна атака на позиции ССА зафиксирована в населенном пункте Кафр Халаб, расположенном на западе Алеппо. Almanar News передавало, что неизвестные взорвали автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). Данных о потерях ССА в результате происшествия нет.

Также на западе региона развивался конфликт между курдскими отрядами ополчения и протурецкой «свободной армией». Информационное агентство Almanar News писало, что Демократические силы Сирии (SDF) вели обстрел укрепрайонов ССА в городе Дарат Изза. Ранее боевики ССА открыли огонь по курдским позициям в окрестностях Африна.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселений Рамла и Ар-Рашидия. О боевом вылете авиации союзников сообщал Telegram-канал (@SRNN2011).

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@akhbar979), что в районе населенного пункта Тадиф отмечались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА).

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили тонну гуманитарной помощи жителям провинции Алеппо. Соответствующая информация была размещена в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

При зачистке административного центра провинции Дейр-эз-Зор солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большой склад боеприпасов террористов «Исламского государства». Об этом сообщало Al-Masdar News. Также информационное агентство писало, что на территории города было найдено две неразорвавшиеся мины, оставленные ИГИЛовцами при отступлении.

Военный источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) передавал, что в Дейр-эз-Зоре назначен новый командующий разведки ВВС Сирии. На смену бригадному генералу Мунтеру Ганнаму пришел полковник Джихад аль-Заал.

В середине дня дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый удар по объектам «Исламского государства» на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Технические средства контроля подтвердили, что цели были уничтожены.

Один из источников передавал в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina), что бригады Демократических сил Сирии (SDF) достигли сирийско-иракской границы и подошли к стратегическому городу Абу Кемаль. Напомним, Абу Кемаль являлся последним крупным оплотом ИГ в провинции Дейр-эз-Зор и был освобожден Сирийской арабской армией (САА) при поддержке союзников. Военные источники писали, что около 150 террористов ИГИЛ1 смогли эвакуироваться из зоны военных действий на подконтрольные курдским отрядам территории региона. Сейчас армия САР под прикрытием ВКС РФ отражает контратаки ИГИЛовцев и зачищает окрестности поселения.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселения Аль-Хувейн на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222). Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал также, что российская и сирийская авиация бомбили зоны дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Рувейда.

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по населенному пункту Маарат аль-Нуман. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела был убит член Сирийской свободной армии (ССА).

Также на юге региона прогремел взрыв. Информагентство Almanar News сообщало, что мина разорвалась на шоссе недалеко от поселения Кафума. В результате инцидента был уничтожен боевик военизированного формирования «Файлак аш-Шам».

Провинция Ракка

В нескольких районах административного центра провинции Ракка взорвались мины, заложенные при отступлении из города террористами ИГИЛ. По данным информационного агентства Almanar News, в результате инцидентов погибло четыре мирных жителя Ракки. Отмечается, что взрывы произошли в уже зачищенных кварталах населенного пункта, объявленных безопасными.

Напомним, работы по разминированию районов города Ракка ведут освободившие населенный пункт от террористов «Исламского государства» бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Поддерживаемые международной коалицией во главе с США курдские отряды окружили город блокпостами для предотвращения стихийного возвращения жителей. В то же время местные активисты посчитали, что с момента освобождения Ракки в результате взрывов мин, заложенных исламистами, погибло 33 мирных жителя города. Соответствующую информацию опубликовал Twitter-канал (@EuphratesPost).

Провинция Хама

Боевики радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Салхаб, а также по мирным кварталам населенного пункта. О столкновении между повстанцами и армией САР на западе провинции Хама писало информационное агентство HAQ News на своей странице в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq).

На северо-востоке региона тем временем продолжались бои между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1. По данным Almanar News, за последние 72 часа террористы ИГИЛ выбили радикалов «Тахрир аш-Шам» из 10 населенных пунктов провинции.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Каср ибн Вардан, Рахаджан и Маакр на востоке провинции Хама. Об этом сообщил Telegram-канал (@SRNN2011).

На юге региона отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник в социальной сети Twitter (@syria_my_home) писал, что правительственные войска при поддержке союзников уничтожили несколько десятков террористов. Одновременно с этим на востоке Хамы шли бои между САА и «Тахрир аш-Шам». По данным источника в Telegram (@SRNN2011), в эпицентре противостояния находился населенный пункт Шатайиб.

Позже стало известно, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Харб Нафсе. Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Эль-Кунейтра

На фронте города Хадер в северной части провинции Эль-Кунейтра отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал на своем сайте, что артиллерия армии САР вела обстрел зон дислокации боевиков недалеко от поселения Джубата аль-Хашаб. Кроме того, по данным правозащитной организации, удары по укрепрайонам радикалов в этой местности нанесли сирийские ВВС.

Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети в Twitter (@C_Military1), что боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. По данным автора публикации, солдаты армии САР при поддержке бойцов народного ополчения отбили атаку исламистов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того правительственным войскам удалось уничтожить более десятка боевиков и несколько единиц военной техники.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжали вести работы по разминированию территорий на границе провинций Найнава, Салах эд-Дин и Анбар. Alsumaria News писало, ссылаясь на источник в командовании правительственных войск, что в ходе операции от мин, заложенных террористами ИГИЛ, зачищено 45 районов и поселений. В общей сложности саперы обнаружили и обезвредили 450 взрывных устройств. Также в регионах было найдено два завода ИГ по производству СВУ. Кроме того, под контроль «Хашд аш-Шааби» перешло поселение Аль-Карья, расположенное недалеко от недавней последней цитадели ИГ - города Рава. Об этом писало информационное агентство Almanar News. Вечером в Twitter-аккаунте (@teamsmediawar) появилось сообщение об окончании зачистки смежных территорий провинций Анбар и Салах эд-Дин.

В недавно освобожденный от «Исламского государства» город Рава в провинции Анбар прибыл представитель Министерства обороны Ирака, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, чиновник военного ведомства участвовал в открытии моста, который восстановили после многолетней оккупации города террористами.

К югу от Мосула прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News сообщало, что в результате инцидента три мирных жителя, в том числе двое детей, получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)