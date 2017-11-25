Сирия новости 25 ноября 22.30: дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре уничтожены десятки боевиков «Ан-Нусры»

Сирия, 25 ноября. Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Эль-Кунейтре уничтожены десятки радикалов «Ан-Нусры», боевики «Ахрар аш-Шам» открыли огонь по позициям САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят «Ан-Нусру» в Алеппо, нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре, поддерживают САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, отбили атаку «Джебхат ан-Нусры»1 в Эль-Кунейтре, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Эль-Кунейтре, ведет бои с САА в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: атакует позиции САА в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: открыла огонь по позициям САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, достигли границы с Ираком в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных антиправительственных группировок, базирующихся на территории Восточной Гуты. Об этом пишет источник в Twitter (@JulianRoepcke). Напомним, правительство САР при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии пришло к соглашению с представителями оппозиционных формирований, в соответствии с которым боевые действия прекращаются. Однако члены некоторых группировок продолжили атаковать правительственные войска. Так, в Харасте до сих пор не прекращаются бои за контроль над складом военной техники. В это же время в районе Джобар позиции армии САР атакуют боевики «Файлак ар-Рахман».

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселений Рамла и Ар-Рашидия. О боевом вылете авиации союзников пишет Telegram-канал (@SRNN2011).

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@akhbar979), что в районе населенного пункта Тадиф отмечаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА).

На западе региона не утихает конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Боевики ССА обстреливают позиции курдов в районе города Африн. Бойцы «демократической армии» наносят удары по укрепрайонам ССА в Дарат Иззе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый удар по объектам «Исламского государства»1 на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Технические средства контроля подтвердили, что цели были уничтожены.

Один из источников передает в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina), что бригады Демократических сил Сирии (SDF) достигли сирийско-иракской границы и подошли к стратегическому городу Абу Кемаль. Напомним, Абу Кемаль являлся последним крупным оплотом ИГ в провинции Дейр-эз-Зор и был освобожден Сирийской арабской армией (САА) при поддержке союзников. Военные источники писали, что около 150 террористов ИГИЛ1 смогли эвакуироваться из зоны военных действий на подконтрольные курдским отрядам территории региона. Сейчас армия САР под прикрытием ВКС РФ отражает контратаки ИГИЛовцев и зачищает окрестности поселения.

Провинция Хама

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Харб Нафсе на юге провинции Хама, передает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

В это же время продолжается противостояние между САА и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» на востоке региона. В эпицентре боевых действий находится населенный пункт Шатайиб. С воздуха сирийскую армию поддерживают ВКС РФ. Местные источники пишут, что российские летчики наносят удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревень Каср ибн Вардан, Рахаджан и Маакр.

Провинция Эль-Кунейтра

Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети в Twitter (@C_Military1), что боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. По данным автора публикации, солдаты армии САР при поддержке бойцов народного ополчения отбили атаку исламистов «Джебхат ан-Нусры». Кроме того правительственным войскам удалось уничтожить более десятка боевиков и несколько единиц военной техники.

Ранее сообщалось о столкновениях между армией Башара Асада и радикальными группировками недалеко от города Хадер. Артиллерия САА продолжает обстреливать позиции боевиков в этом районе.

Ирак

Командование «Хашд аш-Шааби» объявило об окончании зачистки от террористов «Исламского государства» пограничных территорий провинций Салах эд-Дин и Анбар. Заявление представителей народного ополчения опубликовано на странице в Twitter (@teamsmediawar). Напомним, ополченцы проводили операцию по обнаружению и уничтожению спящих ячеек ИГИЛ в районе административных границ провинций Салах эд-Дин, Анбар и Найнава. Также бойцы «Хашд аш-Шааби» ведут работы по разминированию этих территорий. Ранее сообщалось, что саперы обезвредили 450 взрывных устройств. Кроме того в регионах было найдено два завода ИГ по производству СВУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)