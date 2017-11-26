Сирия новости 26 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается удержать авиабазу Абу-Духур; США продолжают поставлять курдам оружие

Сирия, 26 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается удержать авиабазу Абу-Духур; США продолжают поставлять курдам оружие; ИГ1 перебрасывает подкрепления на правый берег Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжает бои с «Джейш аль-Ислам» в пригородах Дамаска.

«Исламское государство»: удерживает северные окраины населенных пунктов Эль-Кишма, Шадра и Салихия в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросил подкрепление в район между Ханассером и Абу-Духур в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): вышли к сирийско-иракской границе в районе Абу-Кемаля.

Провинция Дамаск

В пригородах Дамаска ситуация продолжает оставаться напряженной. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), группировка вооруженной оппозиции «Джейш аль-Ислам» произвела минометный обстрел позиций САА в населенном пункте Хараста, на что правительственные войска отреагировали авиаударами сирийских ВВС и подавили атаку боевиков.

Кроме этого, по информации Telegram-канала @Alqalaam, отряды «Джейш аль-Ислам» из района Эльсахия произвели обстрел позиций САА а районе города Дума из ракетных систем залпового огня. Об ответных мерах правительственных войск не сообщается.

Провинция Алеппо

По данным источника в Telegram (@nors2017), «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывают подкрепления в район между Ханассером и авиабазой Абу-Духур. Отмечается, что таким образом боевики постараются не допустить восстановления правительственного контроля над авиабазой. Напомним, ранее группировка САА, двигающаяся от Ханассера сумела занять город Рашадия, выйти к окрестностям Рамлы и продолжить наступление на Абу-Духур.

Турецкая газета Yeni Safak сообщает, что Соединенные Штаты поставили курдским вооруженным формированиям «Демократических сил Сирии» в Африне новую партию вооружения. Отмечается, что кроме стрелкового оружия и боеприпасов к нему, в указанный населенный пункт прибыла колонна техники, в составе которой замечены танки и зенитные установки, а также грузовые автомобили с противотанковыми гранатометами АТ4.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям источника в Twitter @aejkhalil2, боевики «Исламского государства»1 пытаются восстановить свою боеспособность в районе населенных пунктов Эль-Мусаллаха и Эс-Сайяль, перебрасывая отряды подкрепления с левого берега Евфрата, используя лодки и паромные переправы.

Также Telegram-канал @Ebaa_Agency пишет, что ИГ до сих пор продолжает удерживать северные окраины населенных пунктов Эль-Кишма, Шадра и Салихия, оказывая упорное сопротивление правительственным войскам. По некоторым данным террористы действуют мобильными группами на автомобилях с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщает информационное агентство ANHA, «Демократические силы Сирии» (SDF) вышли к сирийско-иракской границе в районе ранее освобожденного проправительственными силами при поддержке ВКС РФ города Абу-Кемаль.

Провинция Идлиб

По информации источника в социальной сети Twitter (@michaelh992), ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Кафр Набиль.

Telegram-канал @SRNN2011 сообщает, что бывший духовный лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абдулла Аль-Мухайсини подтвердил свое намерение создать совместный командный пункт для альянса группировок вооруженной оппозиции «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») в рамках соглашений между «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Хайят Тахрир аш-Шам» при участии «Ахрар аш-Шам».

Напомним, что силы «Джейш аль-Фатх» принимали активное участие в боях за сирийский город Алеппо в 2016 году. Однако после освобождения города правительственными войсками боевики перебрались в провинцию Идлиб, где начали несколько междоусобных конфликтов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)