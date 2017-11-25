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Путин подписал указ о праздновании столетия Физико-технического института имени Иоффе
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    Путин подписал указ о праздновании столетия Физико-технического института имени Иоффе

    22:00  25 Ноября 2017
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    Путин подписал указ о праздновании столетия Физико-технического института имени Иоффе

    Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в следующем году столетия Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук.

    «Провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук», — отмечается в документе.

    Отмечается, что указ российского лидера вступает в силу со дня подписания.

    Владимир Путин также поручил правительству РФ в течение двух месяцев сформировать специальный комитет, который займется организацией подготовки к юбилею.

    Напомним, Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе  является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов на территории России. Расположенный в Петербурге институт был открыт в 1918 году. Его первым директором был Абрам Федорович Иоффе, которого часто называют «отцом советской физики».

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #празднование #столетие #институт имени иоффе
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