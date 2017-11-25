Путин подписал указ о праздновании столетия Физико-технического института имени Иоффе

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в следующем году столетия Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук.

«Провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук», — отмечается в документе.

Отмечается, что указ российского лидера вступает в силу со дня подписания.

Владимир Путин также поручил правительству РФ в течение двух месяцев сформировать специальный комитет, который займется организацией подготовки к юбилею.

Напомним, Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов на территории России. Расположенный в Петербурге институт был открыт в 1918 году. Его первым директором был Абрам Федорович Иоффе, которого часто называют «отцом советской физики».