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Cудно «Янтарь» ВМФ России прибудет в зону поиска подлодки San Juan в начале декабря
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    Cудно «Янтарь» ВМФ России прибудет в зону поиска подлодки San Juan в начале декабря

    20:30  25 Ноября 2017  /обновлено: 20:33  25 Ноября 2017
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    Cудно «Янтарь» ВМС России прибудет в зону поиска подлодки San Juan в начале декабря

    Буэнос-Айрес, 25 ноября. Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» прибудет в зону поиска аргентинской подводной лодки San Juan в первых числах декабря, а не в конце текущей недели. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

    «Янтарь», вероятно, прибудет в первых числах декабря прямо в зону операции», — цитирует ТАСС Бальби.

    Ранее представитель ВМС Аргентины сообщил, что российское судно может достичь зоны поиска уже в конце этой недели. На борту «Янтаря» находится высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить подводные исследования на глубине до шести километров.

    Бальби также отметил, что самолет Ан-124, на борту которого находятся российские специалисты и оборудование, останется в городе Комодоро-Ривадавия, а не отправится в город Ушуая, расположенный на юге Аргентины, как изначально планировалось. Корабли ВМС Аргентины прибудут в Комодоро-Ривадавия, чтобы транспортировать российское оборудование. 

    Напомним, что ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выполняя поручение президента России Владимира Путина, распорядился направить для поисков аргентинской подводной лодки специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда. В распоряжении российских спасателей есть телеуправляемый подводный аппарат «Пантера плюс», а также океанографическое исследовательское судно «Янтарь».  
     

    Автор: Федор Веснин
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    #аргентина #вмс россии #подлодка #янтарь #поиск
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