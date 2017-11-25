Cудно «Янтарь» ВМФ России прибудет в зону поиска подлодки San Juan в начале декабря

Буэнос-Айрес, 25 ноября. Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» прибудет в зону поиска аргентинской подводной лодки San Juan в первых числах декабря, а не в конце текущей недели. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

«Янтарь», вероятно, прибудет в первых числах декабря прямо в зону операции», — цитирует ТАСС Бальби.

Ранее представитель ВМС Аргентины сообщил, что российское судно может достичь зоны поиска уже в конце этой недели. На борту «Янтаря» находится высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить подводные исследования на глубине до шести километров.

Бальби также отметил, что самолет Ан-124, на борту которого находятся российские специалисты и оборудование, останется в городе Комодоро-Ривадавия, а не отправится в город Ушуая, расположенный на юге Аргентины, как изначально планировалось. Корабли ВМС Аргентины прибудут в Комодоро-Ривадавия, чтобы транспортировать российское оборудование.

Напомним, что ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выполняя поручение президента России Владимира Путина, распорядился направить для поисков аргентинской подводной лодки специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда. В распоряжении российских спасателей есть телеуправляемый подводный аппарат «Пантера плюс», а также океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

