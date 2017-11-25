Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора

Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

«Пора и нам принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно чудовищных трагедий. Не признавать голодомор – так же безнравственно, как отрицать холокост», — приводит ТАСС фрагмент выступления украинского лидера на мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодомора.

Объявив голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев, Киев добивается от мирового сообщества аналогичного признания.

Российские власти считают, что инициатива Киева — это очередная попытка «политизировать историю», внести недоверие и враждебность в отношения России и Украины, поссорив между собой народы двух стран.

Напомним, беспрецедентный голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР, а не только Украину. Бедствие коснулось Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По различным оценкам, из-за голода в начале 1930-х погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на территории современной Украины, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, еще 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Отметим, День памяти жертв голодомора был утвержден указом президента Украины в 1998 году. Памятной датой было решено сделать последнюю субботу ноября. Название Дня впоследствии несколько раз менялось, в настоящее время он официально именуется Днем памяти жертв голодоморов.