Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора
Украина
Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора

    20:12  25 Ноября 2017
    35

    Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора

    Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

    «Пора и нам принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно чудовищных трагедий. Не признавать голодомор – так же безнравственно, как отрицать холокост», — приводит ТАСС фрагмент выступления украинского лидера на мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодомора.

    Объявив голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев, Киев добивается от мирового сообщества аналогичного признания.

    Российские власти считают, что инициатива Киева — это очередная попытка «политизировать историю», внести недоверие и враждебность в отношения России и Украины, поссорив между собой народы двух стран.

    Напомним, беспрецедентный голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР, а не только Украину. Бедствие коснулось Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По различным оценкам, из-за голода в начале 1930-х погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на территории современной Украины, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, еще 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

    Отметим, День памяти жертв голодомора был утвержден указом президента Украины в 1998 году. Памятной датой было решено сделать последнюю субботу ноября. Название Дня впоследствии несколько раз менялось, в настоящее время он официально именуется Днем памяти жертв голодоморов.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #голодомор #памятная дата
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть