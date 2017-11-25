Стоун рассказал, чем Путин отличается от нарисованного СМИ США образа

Вашингтон, 25 ноября. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин в жизни не имеет ничего общего с тем образом, который нарисовали СМИ США. Интервью режиссера опубликовал французский Le Figaro.

Оливер Стоун снял документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине. Во время многочасового общения с главой государства он увидел, что российский лидер в реальности не такой, каким его изображает американская пресса. Стоун отметил вежливость со стороны Путина, а также самоконтроль и сдержанность.

«Были моменты, когда он, вероятно, закипал изнутри. Но он ни разу этого не показал», — подчеркнул Стоун выдержку Путина.

По мнению режиссера, американские средства массовой информации выполняют функцию пресс-службы правительства США. Стоун еще раз подчеркнул, что антироссийская риторика западных СМИ и обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в президентские выборы в США, вызывают лишь смех. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес РФ голословные.