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Стоун рассказал, чем Путин отличается от нарисованного СМИ США образа
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    Стоун рассказал, чем Путин отличается от нарисованного СМИ США образа

    20:06  25 Ноября 2017
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    Стоун рассказал, чем Путин отличается от нарисованного СМИ США образа

    Вашингтон, 25 ноября. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин в жизни не имеет ничего общего с тем образом, который нарисовали СМИ США. Интервью режиссера опубликовал французский Le Figaro.

    Оливер Стоун снял документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине. Во время многочасового общения с главой государства он увидел, что российский лидер в реальности не такой, каким его изображает американская пресса. Стоун отметил вежливость со стороны Путина, а также самоконтроль и сдержанность. 

    «Были моменты, когда он, вероятно, закипал изнутри. Но он ни разу этого не показал», — подчеркнул Стоун выдержку Путина.

    По мнению режиссера, американские средства массовой информации выполняют функцию пресс-службы правительства США. Стоун еще раз подчеркнул, что антироссийская риторика западных СМИ и обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в президентские выборы в США, вызывают лишь смех. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес РФ голословные. 

    Стоун рассказал, чем Путин отличается от нарисованного СМИ США образа

     

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #стоун
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