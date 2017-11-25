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Роухани в разговоре с Асадом назвал саммит в Сочи «правильным шагом»
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    Роухани в разговоре с Асадом назвал саммит в Сочи «правильным шагом»

    18:57  25 Ноября 2017
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    Роухани в разговоре с Асадом назвал саммит в Сочи «правильным шагом»

    Тегеран, 25 ноября. Трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран была «правильным шагом в нужное время» для будущего Сирии, заявил иранский лидер Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом САР Башаром Асадом. 

    Встреча на высшем уровнем Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и представителей Ирана была «правильным шагом в нужное время» для будущего Сирии. Такое мнение высказал иранский лидер Хасан Роухани. 

    «Иран будет стоять рядом с народом Сирии и его правительством в борьбе с терроризмом. Тегеран готов играть активную роль в восстановлении САР», - отметил Роухани, его слова передает государственный телеканал IRIB. 

    Напомним, что 22 ноября в Сочи состоялся саммит стран-гарантов перемирия по Сирии, на котором стороны подтвердили намерение вести борьбу с террористами. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #турция #сочи #иран #роухани #саммит
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