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Самолеты ВКС РФ ТУ-22М3 уничтожили инфраструктуру террористов в Эль-Ишара в Сирии
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    Самолеты ВКС РФ ТУ-22М3 уничтожили инфраструктуру террористов в Эль-Ишара в Сирии

    18:05  25 Ноября 2017  /обновлено: 18:19  25 Ноября 2017
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    Самолеты ВКС РФ ТУ-22М3 уничтожили инфраструктуру террористов в Эль-Ишара в Сирии

    Москва, 25 ноября. В Минобороны России сообщили, что дальние бомбардировщики ТУ-22М3 уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара в Сирии. 

    Бомбардировщики ТУ-22М3 нанесли удары по объектам террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в сирийском населенном пункте Эль-Ишара. Технические средства контроля подтвердили, что цели на северо-востоке страны были уничтожены. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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