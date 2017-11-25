Самолеты ВКС РФ ТУ-22М3 уничтожили инфраструктуру террористов в Эль-Ишара в Сирии

Москва, 25 ноября. В Минобороны России сообщили, что дальние бомбардировщики ТУ-22М3 уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара в Сирии.

Бомбардировщики ТУ-22М3 нанесли удары по объектам террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в сирийском населенном пункте Эль-Ишара. Технические средства контроля подтвердили, что цели на северо-востоке страны были уничтожены. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.