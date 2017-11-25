Опыт Сирии заставил: военный эксперт объяснил, зачем Судану российская база

Президент Судана Омар Башир провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу о создании на Красном море российской военной базы. Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей военный эксперт Алексей Леонков, сегодня эта тема актуальна как никогда.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» отметил, что мировые лидеры наконец-то стали понимать, что наличие американских военных баз во всем мире не способствует спокойствию в регионах.

«Если мы посмотрим, где располагаются американские военные базы, то увидим, что часть из них находится в «горячих точках» — например, в Афганистане, том же Ираке. Они не содействовали снятию напряженности в этих регионах, а, наоборот, способствовали эскалации разного рода конфликтов. Чего не скажешь о двух российских военных базах Хмеймим и Тартус, расположенных в Сирии. Их наличие помогло свести практически на нет тот конфликт, который, по идее, должен был сломать всю сирийскую государственность», — сказал Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, «именно сирийский опыт заставил обратиться за поддержкой к России страны, в которых есть конфликты». Судан — как раз из их числа. После разделения на Судан и Южный Судан там все еще происходят боестолкновения, а соседство с воюющими между собой Эфиопией, Эритреей и Сомали, а через Красное море — с Йеменом и Саудовской Аравией, которые тоже решают вопросы с помощью оружия, не добавляет Судану спокойствия.

«Раз регион такой не спокойный, развиваться экономически он не может. Видно, поэтому руководство Судана, взвесив все «за» и «против», пришло к выводу, что наличие российской военной базы способствует замирению региона», — полагает Алексей Леонков.

Для России наличие военно-морской базы в Судане тоже имеет большое стратегическое значение, поскольку попасть в ту же Индию с Черного моря российским кораблям сегодня возможно только через Суэцкий канал либо в обход Африки, что вызывает массу неудобств.