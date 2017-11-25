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    Главные новости 25 ноября

    19:00  25 Ноября 2017
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    Главные новости 25 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 25 ноября.

    Ученые предложили догнать и изучить необычный астероид, залетевший в Солнечную систему, который был открыт в октябре этого года. Ученые предложили догнать залетевший в Солнечную систему астероид.

    Британские СМИ назвали новую российскую подводную лодку «Князь Владимир», спущенную на воду 17 ноября в Северодвинске, «самой смертоносной субмариной в мире». «Самая смертоносная»: Британские СМИ оценили новую подлодку ВМФ РФ.

    Источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что планировавшееся наступление силовиков в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл их планы. Болтливый волонтер сорвал наступление ВСУ в Донбассе.

    Тестовый запуск в России виртуального сотового оператора под брендом Virgin пройдет 27 ноября. Виртуальный сотовый оператор Virgin появится в России 27 ноября.

    Турция ведет переговоры с группировками «Хайят Тахрир аш-Шам»; США координируют действия ИГ1; ИГ1 (запрещено в РФ) теснит «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме. Сирия новости 25 ноября 07.00: Турция ведет переговоры с группировками «Хайят Тахрир аш-Шам»; США координируют действия ИГ.

    Сирия, 25 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ территории Дейр-эз-Зора, ИГ выбивает «Джебхат ан-Нусру»1 (запрещена в РФ) из поселений Хамы, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 25 ноября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ территории Дейр-эз-Зора, ИГ выбивает «Ан-Нусру» из поселений Хамы.

    Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне киевских силовиков, уехал с передовой на съемки нового фильма, сообщил лидер запрещенной в России группировки «Братство» Дмитрий Корчинский. Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе ради съемок.

    Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина приняли совместную декларацию по итогам саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе. Участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговое заявление.

    Приморский районный суд города Одесса избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»1  (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Суд отправил в СИЗО экс-главу одесского «Правого сектора».

    Владельцы последней модели смартфона компании Apple iPhone X при использовании гаджета обнаружили еще одну проблему. При нажатии на экран смартфон издает странный щелчок, после чего дисплей перестает реагировать на прикосновения пользователя. Пользователи iPhone X рассказали о новой проблеме смартфона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #всу #донбасс #иг #вмф #пашинин #iphone x
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