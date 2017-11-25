Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

Сирия, 25 ноября. ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ1, с момента освобождения Ракки при взрывах мин ИГ погибло 33 мирных жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, обнаружили склад оружия ИГ в Дейр-эз-Зоре, уничтожили несколько десятков террористов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по поселению в Идлибе, несет потери в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет обстрел позиций САА в Джобаре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются столкновения между правительственной армией и силами вооруженной оппозиции. Местные источники пишут о боях в Харасте. Также сообщается, что боевики «Файлак ар-Рахман» ведут обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар.

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных антиправительственных формирований в окрестностях Бейт Джинна. Кроме того, сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков недалеко от Харасты.

Провинция Дейр-эз-Зор

При зачистке административного центра провинции Дейр-эз-Зор солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большой склад боеприпасов террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает Al-Masdar News. Также информационное агентство пишет, что на территории города было найдено две неразорвавшиеся мины, оставленные ИГИЛовцами при отступлении.

Военный источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) передает, что в Дейр-эз-Зоре назначен новый командующий разведки ВВС Сирии. На смену бригадному генералу Мунтеру Ганнаму пришел полковник Джихад аль-Заал.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от поселения Аль-Хувейн на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222). Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает также, что российская и сирийская авиация бомбят зоны дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Рувейда.

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по населенному пункту Маарат аль-Нуман. Известно, что в результате обстрела был ликвидирован член Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Ракка

Один из источников в Ракке опубликовал на своей странице в Twitter (@EuphratesPost) информацию, в соответствии с которой с момента освобождения города от террористов «Исламского государства» в результате взрывов мин, заложенных исламистами, погибло 33 мирных жителя административного центра провинции.

Напомним, кампанию по освобождению Ракки провели курдские отряды ополчения при материальной и военной поддержке международной коалиции во главе с США. Сейчас город и значительная часть провинции находится под контролем Демократических сил Сирии (SDF). Только сегодня при детонации СВУ в зачищенном и объявленном безопасным районе Ракки погибло четыре человека.

Провинция Хама

На юге провинции Хама зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник в социальной сети Twitter (@syria_my_home) пишет, что правительственные войска при поддержке союзников уничтожили несколько десятков террористов. Одновременно с этим на востоке региона отмечаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». По данным источника в Telegram (@SRNN2011), в эпицентре противостояния находится населенный пункт Шатайиб.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Каср ибн Вардан, Рахаджан и Маакр на востоке провинции Хама. Об этом сообщает Telegram-канал (@SRNN2011).

Ирак

На территории провинции Анбар продолжается операция иракской армии и бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» по обнаружению и уничтожению ячеек «Исламского государства». Ополченцы полностью освободили от ИГИЛ1 и взяли под свой контроль деревню Аль-Карья, расположенную недалеко от недавней последней цитадели ИГ - города Рава. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. Ранее сообщалось, что бойцы «Хашд аш-Шааби» обезвредили 450 взрывных устройств, заложенных террористами ИГ, в рамках проведения работ по разминированию городов Рава и Аль-Каим, а также их ближайших окрестностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)