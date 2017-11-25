Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко предложил ввести ответственность за непризнание голодомора
Весь мир
Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    19:30  25 Ноября 2017
    615

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    Сирия, 25 ноября. ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ1, с момента освобождения Ракки при взрывах мин ИГ погибло 33 мирных жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, обнаружили склад оружия ИГ в Дейр-эз-Зоре, уничтожили несколько десятков террористов в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по поселению в Идлибе, несет потери в Хаме.

    «Файлак ар-Рахман»: ведет обстрел позиций САА в Джобаре.

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    В Восточной Гуте Дамаска продолжаются столкновения между правительственной армией и силами вооруженной оппозиции. Местные источники пишут о боях в Харасте. Также сообщается, что боевики «Файлак ар-Рахман» ведут обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар.

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных антиправительственных формирований в окрестностях Бейт Джинна. Кроме того, сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков недалеко от Харасты.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    При зачистке административного центра провинции Дейр-эз-Зор солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большой склад боеприпасов террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает Al-Masdar News. Также информационное агентство пишет, что на территории города было найдено две неразорвавшиеся мины, оставленные ИГИЛовцами при отступлении.

    Военный источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) передает, что в Дейр-эз-Зоре назначен новый командующий разведки ВВС Сирии. На смену бригадному генералу Мунтеру Ганнаму пришел полковник Джихад аль-Заал.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от поселения Аль-Хувейн на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@homsy222). Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает также, что российская и сирийская авиация бомбят зоны дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Рувейда.

    Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по населенному пункту Маарат аль-Нуман. Известно, что в результате обстрела был ликвидирован член Сирийской свободной армии (ССА).

    Провинция Ракка

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    Один из источников в Ракке опубликовал на своей странице в Twitter (@EuphratesPost) информацию, в соответствии с которой с момента освобождения города от террористов «Исламского государства» в результате взрывов мин, заложенных исламистами, погибло 33 мирных жителя административного центра провинции.

    Напомним, кампанию по освобождению Ракки провели курдские отряды ополчения при материальной и военной поддержке международной коалиции во главе с США. Сейчас город и значительная часть провинции находится под контролем Демократических сил Сирии (SDF). Только сегодня при детонации СВУ в зачищенном и объявленном безопасным районе Ракки погибло четыре человека.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    На юге провинции Хама зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник в социальной сети Twitter (@syria_my_home) пишет, что правительственные войска при поддержке союзников уничтожили несколько десятков террористов. Одновременно с этим на востоке региона отмечаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». По данным источника в Telegram (@SRNN2011), в эпицентре противостояния находится населенный пункт Шатайиб.

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Каср ибн Вардан, Рахаджан и Маакр на востоке провинции Хама. Об этом сообщает Telegram-канал (@SRNN2011).

    Ирак

    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ

    На территории провинции Анбар продолжается операция иракской армии и бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» по обнаружению и уничтожению ячеек «Исламского государства». Ополченцы полностью освободили от ИГИЛ1 и взяли под свой контроль деревню Аль-Карья, расположенную недалеко от недавней последней цитадели ИГ  - города Рава. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. Ранее сообщалось, что бойцы «Хашд аш-Шааби» обезвредили 450 взрывных устройств, заложенных террористами ИГ, в рамках проведения работ по разминированию городов Рава и Аль-Каим, а также их ближайших окрестностей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #идлиб #аль-каим
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 25 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГ
    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF
    Сирия новости 25 ноября 12.30: четыре мирных жителя Ракки погибло при взрывах мин ИГ, ССА арестовала группу террористов в Алеппо
    Сирия новости 25 ноября 07.00: Турция ведет переговоры с группировками «Хайят Тахрир аш-Шам»; США координируют действия ИГ*
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть