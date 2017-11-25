Турция рассчитывает на регулярные контакты по Сирии с РФ и Ираном — Эрдоган

Анкара, 25 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на регулярные (один или два раза в месяц) консультации по Сирии с Россией и Ираном, передает Anadolu.

Турция рассчитывает на регулярные контракты по Сирии с Россией и Ираном, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Возможно, мы продолжим проводить наши встречи каждые 15 дней или один раз в месяц», — сказал турецкий лидер.

Напомним, что 22 ноября в Сочи состоялся трехсторонний саммит стран-гарантов по Сирии. По итогам было сделано заявление, в котором Россия, Турция и Иран подтвердили сотрудничество по борьбе с террористами в САР, а также поддержали межсирийский диалог.