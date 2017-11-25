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Турция рассчитывает на регулярные контакты по Сирии с РФ и Ираном — Эрдоган
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    Турция рассчитывает на регулярные контакты по Сирии с РФ и Ираном — Эрдоган

    17:52  25 Ноября 2017  /обновлено: 18:16  25 Ноября 2017
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    Турция рассчитывает на регулярные контакты по Сирии с РФ и Ираном — Эрдоган

    Анкара, 25 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на регулярные (один или два раза в месяц) консультации по Сирии с Россией и Ираном, передает Anadolu.

    Турция рассчитывает на регулярные контракты по Сирии с Россией и Ираном, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. 

    «Возможно, мы продолжим проводить наши встречи каждые 15 дней или один раз в месяц», — сказал турецкий лидер.

    Напомним, что 22 ноября в Сочи состоялся трехсторонний саммит стран-гарантов по Сирии. По итогам было сделано заявление, в котором Россия, Турция и Иран подтвердили сотрудничество по борьбе с террористами в САР, а также поддержали межсирийский диалог.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #турция #эрдоган #иран
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