МИД РФ: США боятся дискуссии с РФ по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне

Москва, 25 ноября. США делают вид, что оценок РФ по расследованию инцидента в сирийском Хан-Шейхуне не существует, и опасаются открытой дискуссии. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что утверждения американской стороны о причастности Дамаска к применению химического оружия в Хан-Шейхуне не выдерживают никакой критики.

«Ущербность этого голословного вердикта была доказательно продемонстрирована российскими специалистами на межведомственном брифинге в МИД России 2 ноября этого года», — указали в дипведомстве.

В МИД также подчеркнули, что за время, прошедшее со времен инцидента, Вашингтон ни разу не пытался оспорить российские выводы о случившемся, более того, США избегают открытой и профессиональной дискуссии.

Напомним, отравление населения сирийского города Хан-Шейхун химическими отравляющими веществами произошло 4 апреля 2017 года. Отравление ядовитым газом стало причиной гибели по меньшей мере 89 человек.



