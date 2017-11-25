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МИД РФ: США боятся дискуссии с РФ по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне
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    МИД РФ: США боятся дискуссии с РФ по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне

    17:47  25 Ноября 2017  /обновлено: 18:35  25 Ноября 2017
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    МИД РФ: США боятся Хан-Шейхуне

    Москва, 25 ноября. США делают вид, что оценок РФ по расследованию инцидента в сирийском Хан-Шейхуне не существует, и опасаются открытой дискуссии. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что утверждения американской стороны о причастности Дамаска к применению химического оружия в Хан-Шейхуне не выдерживают никакой критики. 

    «Ущербность этого голословного вердикта была доказательно продемонстрирована российскими специалистами на межведомственном брифинге в МИД России 2 ноября этого года», — указали в дипведомстве.

    В МИД также подчеркнули, что за время, прошедшее со времен инцидента, Вашингтон ни разу не пытался оспорить российские выводы о случившемся, более того, США избегают открытой и профессиональной дискуссии. 

    Напомним, отравление населения сирийского города Хан-Шейхун химическими отравляющими веществами произошло 4 апреля 2017 года. Отравление ядовитым газом стало причиной гибели по меньшей мере 89 человек.


     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сша #сирия #хан-шейхун
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