Эрдоган ждет «позитивных эффектов» от встречи по Сирии в Сочи

Анкара, 25 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что уже в ближайшее время рассчитывает на «позитивные эффекты» от принятых на встрече в Сочи решений по Сирии, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассчитывает на «позитивный эффект» в ближайшей перспективе от принятых на трехстороннем саммите решений по Сирии.

«Мы приняли критически важные решения, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в Сирии. Надеюсь, что скоро мы более ясно увидим позитивные эффекты от этих решений», — сказал Эрдоган.

Напомним, что 22 сентября в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, на котором приняли участие Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани. Согласно принятому заявлению, страны-гаранты перемирия по САР призвали продолжит работу по деэскалации кризиса в стране, которая была начата на переговорной площадке Астаны.