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Эрдоган ждет «позитивных эффектов» от встречи по Сирии в Сочи
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    Эрдоган ждет «позитивных эффектов» от встречи по Сирии в Сочи

    17:46  25 Ноября 2017  /обновлено: 18:01  25 Ноября 2017
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    Эрдоган ждет «позитивных эффектов» от встречи по Сирии в Сочи

    Анкара, 25 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что уже в ближайшее время рассчитывает на «позитивные эффекты» от принятых на встрече в Сочи решений по Сирии, передает агентство Anadolu. 

    Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассчитывает на «позитивный эффект» в ближайшей перспективе от принятых на трехстороннем саммите решений по Сирии.

    «Мы приняли критически важные решения, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в Сирии. Надеюсь, что скоро мы более ясно увидим позитивные эффекты от этих решений», — сказал Эрдоган.

    Напомним, что 22 сентября в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, на котором приняли участие Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани. Согласно принятому заявлению, страны-гаранты перемирия по САР призвали продолжит работу по деэскалации кризиса в стране, которая была начата на переговорной площадке Астаны. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #эрдоган #сочи
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