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Общество
Владимир Соловьев стал новым председателем Союза журналистов России
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    Владимир Соловьев стал новым председателем Союза журналистов России

    19:51  25 Ноября 2017
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    Владимир Соловьев стал новым председателем Союза журналистов России

    Москва, 25 ноября. Журналист Владимир Соловьев назначен председателем Союза журналистов России. Голосование было проведено на очередном съезде организации.  

    На должность также претендовали глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь Союза Роман Серебряный, однако в ходе съезда они сняли свою кандидатуры в пользу Соловьева.

    Выступая перед коллегами, Соловьев заявил, что намерен добиться серьезной законодательной реформы Союза.

    В частности, речь идет о распространении действия статьи 277 УК РФ о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля на журналистов. По мнению Соловьева, работа журналистов заслуживает такого же признания и защиты со стороны общества.

    Кроме того, Соловьев выступил с инициативой приравнять сотрудников СМИ, постоянно работающих в зонах военных конфликтов, к участникам боевых действий. Таким образом, считает журналист, будет запущен процесс разработки закона об обязательном страховании работодателями жизни и здоровья журналистов, трудящихся в горячих точках.

    Соловьев также планирует повысить ответственность чиновников за беспричинные отказы в предоставлении запрашиваемой СМИ информации. Сделать это, возможно, удастся с помощью введения крупных штрафов, отметил новый председатель Союза журналистов России.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #соловьев #голосование #союз журналистов #председатель
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