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Украина
Политолог рассказал, чем обернется для ВСУ обострение конфликта в Донбассе
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    Политолог рассказал, чем обернется для ВСУ обострение конфликта в Донбассе

    20:34  25 Ноября 2017
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    На Украине опасаются обострения конфликта в Донбассе — политолог

    Киев, 25 ноября. На Украине опасаются обострения конфликта в Донбассе, которое неизбежно обернется очередными тяжелыми поражениями ВСУ. Таким мнением поделился на пресс-конференции в Киеве директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя события в ЛНР.

    «Есть риск того, что обострение перейдет в форму Дебальцево или аэропорта — того, что мы наблюдали в 2015 году», — цитирует политолога «ПолитНавигатор».

    Ранее и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республика будет верна своему прежнему курсу во внутренней и внешней политике. Этот курс, по словам Пасечника, — это курс на союз с Россией.

    Напомним, накануне глава республики Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья, на которое негативно повлияли боевые ранения и контузия.

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #украина #лнр #бортник
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