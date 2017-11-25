Политолог рассказал, чем обернется для ВСУ обострение конфликта в Донбассе

Киев, 25 ноября. На Украине опасаются обострения конфликта в Донбассе, которое неизбежно обернется очередными тяжелыми поражениями ВСУ. Таким мнением поделился на пресс-конференции в Киеве директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя события в ЛНР.

«Есть риск того, что обострение перейдет в форму Дебальцево или аэропорта — того, что мы наблюдали в 2015 году», — цитирует политолога «ПолитНавигатор».

Ранее и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что республика будет верна своему прежнему курсу во внутренней и внешней политике. Этот курс, по словам Пасечника, — это курс на союз с Россией.

Напомним, накануне глава республики Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья, на которое негативно повлияли боевые ранения и контузия.