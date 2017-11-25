Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, ВСУ противостоят мирным, «разборки боевиков»

Донбасс, 25 ноября. Донецкая и Луганская народные республики под артиллерийским и минометным огнем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватывают дома жителей Донбасса и не пускают их к ОБСЕ. Украинская разведка штампует фейки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 19 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 740 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 33 раза.

В результате обстрела города Докучаевск частично разрушены и повреждены шесть жилых домов и квартиры мирных жителей.

Военнослужащие ВСУ выгнали людей из их домов

Жители поселков Гладосово и Травневое, захваченных 54-й омбр ВСУ и батальоном «Айдар», сообщают донецким военным об издевательствах со стороны украинских силовиков. Так, жители сообщают, что «освободители» заселились в несколько жилых домов по улице Гладосовской, выселив хозяев домов к соседям, а также захватили местный магазин № 72 и полностью его разграбили. Отмечается, что часть продовольствия из разграбленного магазина была продемонстрирована украинскими военнослужащими на камеры журналистов как гуманитарная помощь от военных.

В поселке Травневое киевские силовики заняли дома жителей по улицам Пролетарская и Гайдара. Хозяев домов выгнали и предложили поискать себе места для проживания «у колорадских родственников в Донецке». Также военнослужащие ВСУ добавили, что не оставят в покое Донецк, продолжая систематически его обстреливать.

ВСУ не пускают людей к ОБСЕ

Согласно оперативным данным военной разведки ДНР, после анонсирования в СМИ приезда в Гладосово и Травневое патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, командующий силами так называемой АТО Забродский дал указание военнослужащим ВСУ скрыть свое присутствие в поселках и пресекать любые попытки бунтов среди местных жителей.

Сегодня около 11 часов дня местные жители вышли на улицы, чтобы встретить патруль СММ ОБСЕ, но их разогнали вооруженные бойцы батальона «Айдар». Военнослужащие пригрозили накрыть минами собравшихся людей, после чего под дулами автоматов люди разошлись по домам.

Кроме того, «освободители» перекрыли жителям возможность ездить в ближайший поселок Гольмовский за продуктами. В оперативном командовании ДНР сообщили также, что для особо непокорных жителей Гладосово и Травневое наступила блокада, организованная украинскими военными.

Украинские военные учатся противостоять мирным жителям

Военной разведке ДНР стало известно, что в Мариуполе в настоящее время проходят командно-штабные учения украинских военных подразделений с отработкой противодействия массовым беспорядкам и захватам объектов инфраструктуры. Цель мероприятий — противодействие гражданским бунтам на Украине.

Также стало известно, что подобные «учения» проходят регулярно во всех населенных пунктах зоны АТО, где дислоцируются украинские силовики. Данные отработки позволяют с уверенностью говорить о том, что киевское руководство прекрасно понимает настроения отторжения среди местного населения подконтрольных ВСУ городов и сел и готовится подавлять непокорный народ Донбасса.

«Разборки боевиков»

«Сенсационный» информационный повод для украинских СМИ создал спикер министерства обороны Украины — автор той самой «чебурашки» Андрей Лысенко. Военный чиновник заявил, что в «оккупированной боевиками» части Донбасса произошла перестрелка между самими «боевиками». Лысенко добавил, что в момент перестрелки один из «террористов» укрылся в жилом доме и использовал мирных жителей в качестве живого щита.

Только ленивые украинские издания не потоптались на этой новости. Отметим, что Лысенко данные сведения озвучил со ссылкой на украинский разведывательный главк. При этом в сообщении абсолютно отсутствует любая информация о месте, участниках «конфликта», их количества и так далее. Складывается впечатление, что украинской разведке необходимо было просто «поставить галочку» в отчете об отработке информационных сообщений, дискредитирующих армию ДНР. А «самые честные» СМИ, по уже сложившейся традиции, не задают лишних вопросов.